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Футбол в России

В ФК "Сочи" рассчитывают, что заболевшие игроки поправятся к матчу с "Рубином"

10 футболистов сочинской команды оказались в лазарете с ангиной

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. В футбольном клубе "Сочи" рассчитывают, что медицинский штаб сумеет вылечить игроков, заболевших ангиной, к заключительному матчу календарного года в рамках чемпионата России. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

10 футболистов сочинской команды оказались в лазарете с ангиной после возвращения из Уфы, из-за чего была отменена тренировка в рамках подготовки к игре 18-го тура чемпионата с "Оренбургом", которая пройдет 1 декабря.

"У четырех-пяти человек была температура. Они вместе находились, поэтому и столько заболело, по-другому не может быть. Надеюсь, что к следующему матчу подведем ребят к нормальному состоянию", - сказал Рубашко.

В заключительном матче 2019 года "Сочи" 8 декабря примет "Рубин" в рамках 19-го тура чемпионата России. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

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