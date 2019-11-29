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Мировой футбол

Президент ФИФА объявил о сборе денег на строительство стадионов в Африке

Джанни Инфантино хочет собрать собрать $1 млрд

ПРЕТОРИЯ, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объявил о намерении собрать $1 млрд для строительства в каждой стране Африки по меньшей мере одного стадиона, отвечающего стандартам ФИФА. Он выступил в городе Лубумбаши на юге Демократической Республики Конго на праздновании 80-летия основания конголезского футбольного клуба "ТП Мазембе", сообщила в пятницу Би-би-си.

"Мы ставим цель довести Африку до самого высокого положения и показать миру тех выдающихся игроков, которыми обладает ваш континент, - сказал Инфантино. - Этого мы намерены достичь за счет создания инфраструктуры, подготовки футбольных арбитров и проведения широких соревнований".

Президент ФИФА дал понять, что рассматривается возможность создания африканской лиги, где будут играть лучшие клубы континента. Для решения инфраструктурных вопросов Инфантино объявил о намерении мобилизовать частный капитал для строительства в африканских странах современных стадионов.

Теги
Инфантино, ДжанниМировой футбол
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