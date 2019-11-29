ФК "Оренбург" готов перенести матч против "Сочи" на 2020 год

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" выразил намерение перенести матч 18-го тура чемпионата России с "Сочи" на 2020 год в связи с болезнью ряда игроков сочинского клуба. Об этом ТАСС сообщил президент оренбургского клуба Владимир Кияев.

10 футболистов сочинской команды оказались в лазарете с ангиной после возвращения из Уфы, из-за чего была отменена тренировка в рамках подготовки к игре с "Оренбургом", которая намечена на 1 декабря.

"Я переговорил с главным тренером, мы обсудили ситуацию. Раз у них ослабленный состав, то нет смысла сейчас играть, - сказал Кияев. - Все зависит от "Сочи", если они скажут, что лучше перенести эту встречу, то мы готовы пойти навстречу".

"Пока ни с кем не обсуждали этот вопрос, на нас пока еще никто не выходил. Мы только с тренером переговорили. Мы понимаем эту ситуацию, каждый клуб может оказаться в таком положении. Думаю, было бы правильно перенести эту встречу", - добавил президент "Оренбурга".

"Оренбург" занимает 10-е место в чемпионате России, в 17 матчах набрав 19 очков. "Сочи" идет на последнем месте с 14 очками.