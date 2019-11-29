{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

ФК "Оренбург" готов перенести матч против "Сочи" на 2020 год

Десять футболистов сочинской команды оказались в лазарете с ангиной
Футболисты "Оренбурга" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Футболисты "Оренбурга"
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" выразил намерение перенести матч 18-го тура чемпионата России с "Сочи" на 2020 год в связи с болезнью ряда игроков сочинского клуба. Об этом ТАСС сообщил президент оренбургского клуба Владимир Кияев.

10 футболистов сочинской команды оказались в лазарете с ангиной после возвращения из Уфы, из-за чего была отменена тренировка в рамках подготовки к игре с "Оренбургом", которая намечена на 1 декабря.

"Я переговорил с главным тренером, мы обсудили ситуацию. Раз у них ослабленный состав, то нет смысла сейчас играть, - сказал Кияев. - Все зависит от "Сочи", если они скажут, что лучше перенести эту встречу, то мы готовы пойти навстречу".

"Пока ни с кем не обсуждали этот вопрос, на нас пока еще никто не выходил. Мы только с тренером переговорили. Мы понимаем эту ситуацию, каждый клуб может оказаться в таком положении. Думаю, было бы правильно перенести эту встречу", - добавил президент "Оренбурга".

"Оренбург" занимает 10-е место в чемпионате России, в 17 матчах набрав 19 очков. "Сочи" идет на последнем месте с 14 очками.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
НХЛ
Питерс покинул пост главного тренера клуба НХЛ "Калгари" после расистского скандала
Ранее хоккеист Аким Алиу рассказал, что 10 лет назад тренер неоднократно оскорблял его на почве расизма
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС