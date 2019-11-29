Тремя встречами в субботу стартует 18-й тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 30 ноября. Программа 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) откроется в субботу тремя матчами. "Крылья Советов" в Самаре примут "Уфу" (14:00 мск), "Ростов" дома сыграет с екатеринбургским "Уралом" (16:30 мск), а "Ахмат" в Грозном встретится с казанским "Рубином" (19:00 мск).

Тур является предпоследним в этом календарном году. Первый матч дня обслужит бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска.

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы. Самарский клуб имеет проблемы с нападением: в последних четырех матчах "Крылья Советов" не забили ни одного мяча, поэтому есть вероятность, что в предстоящем туре форвард команды Александр Соболев, имеющий в активе 10 голов и делящий лидерство в списке бомбардиров РПЛ с Элдором Шомуродовым ("Ростов") и Артемом Дзюбой ("Зенит"), будет оттеснен конкурентами. Соболев не забивает в пяти матчах и не сможет это сделать в игре с "Уфой" из-за дисквалификации после четвертой желтой карточки, полученной во встрече с московским ЦСКА.

Четвертое предупреждение получил в матче с армейцами и полузащитник "Крыльев Советов" Александр Гацкан. Второй матч пропустит опорный полузащитник самарцев Срджан Мияйлович, заработавший удаление в игре 16-го тура со столичным "Спартаком". У "Уфы" продолжает лечиться защитник Даниил Круговой. Вероятно, он пропустит оставшиеся два матча команды и отправится зимой на сборы с "Зенитом", которому принадлежат права на футболиста.

Проблемы "Ростова"

Матч "Ростова" и "Урала" обслужит игру бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Хозяева предстоящей встречи еще пару туров назад находились в лидирующей тройке, однако после трех неудачных игр опустились на пятое место. Подопечные Валерия Карпина упустили на последних минутах победу в Краснодаре (2:2), проиграли аутсайдеру РПЛ "Тамбову" (1:2), а в предыдущем туре уступили московскому "Динамо" (1:2).

Главный тренер ростовчан отметил, что по итогам матча в Москве у него были претензии не к игрокам, а к судье. Клуб уже отправил жалобу на судейство в Российский футбольный союз (РФС). Еще одной неприятностью для "Ростова" стала потеря полузащитника Даниила Глебова. Игрок получил перелом ноги и не сможет помочь команде в этом году.

"Урал" не может победить на протяжении четырех туров. Взять три очка у подопечных Дмитрия Парфенова получалось последний раз в середине октября, когда на выезде был обыгран "Тамбов" (2:1). При этом в последних двух матчах "Урал" не может забить. Однако проблем с составом у команды нет, это может сыграть на руку екатеринбургскому клубу.

Кризис "Рубина"

В заключительном матче дня "Ахмат" примет на своем поле "Рубин". Игру обслужит Игорь Панин из Дмитрова.

Грозненская команда в последнем туре в Оренбурге одержал вторую победу под руководством Игоря Шалимова, пришедшего в клуб в конце сентября. Вероятно, "Ахмату" не поможет уже в этом году защитник Ризван Уциев, получивший травму бедра в конце октября в матче с тульским "Арсеналом". Также не выйдут на поле хавбеки Раванелли и Бернард Бериша. Однако вернулся в строй полузащитник Антон Швец, который из-за перебора желтых карточек пропустил матч с "Оренбургом".

Кризисным можно назвать положение "Рубина", который последнюю победу одержал 5 октября над "Тамбовом" (2:1), а в предыдущих пяти играх забил только один мяч. Из-за этого казанцы опустились в зону стыковых матчей. Уже начали появляться новости о возможном увольнении Романа Шаронова, который является де-факто главным тренером команды.

"Рубину" в Грозном должно помочь возвращение сразу трех игроков, которые были дисквалифицированы на матч с "Зенитом". Из-за перебора карточек с чемпионами России не играли полузащитники Зурико Давиташвили и Александр Ташаев. Хавбек Александр Зуев за тур до матча с "Зенитом" был удален во встрече с "Динамо" удален.