Российские гандболистки начинают борьбу за олимпийскую путевку в рамках ЧМ в Японии

ТАСС, 30 ноября. Женская сборная России по гандболу начинает борьбу на чемпионате мира в Японии. Перед командой на турнире поставлена задача завоевать олимпийскую путевку.

Чемпионат мира пройдет с 30 ноября по 15 декабря 2019 года в префектуре Кумамото. Путевку на Олимпийские игры 2020 года получит победитель турнира.

В соревнованиях примут участие 24 сборные, которые на предварительном этапе были разделены на четыре группы по шесть команд. Три лучших коллектива из каждой группы выйдут в следующий этап, где они будут разделены на две группы, в которых каждая из сборных сыграет еще по три матча с новыми соперниками. Дальше по две команды пройдут в полуфинал, где и состоится розыгрыш призовых мест. Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе D с соперницами из Швеции, Японии, Китая, Аргентины и Демократической Республики Конго.

Японки до этого ни разу не побеждали на чемпионатах мира, на прошлом турнире они заняли 16-е место. Шведские гандболистки стали тогда четвертыми, а китайская и аргентинская команды не сумели выйти из группы. Сборная Демократической Республики Конго в третий раз в истории примет участие в турнире, их лучший результат - 20-е место на чемпионате мира 2013 года.

В состав сборной России вошли 16 игроков. В списке значатся вратари Виктория Калинина ("Кубань") и Анна Седойкина ("Ростов-Дон"), левые крайние Кристина Кожокарь и Полина Кузнецова (обе - "Ростов-Дон"), левые полусредние Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе - "Ростов-Дон"), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко ("Астраханочка") и Елена Михайличенко ("Лада"), разыгрывающая Ярослава Фролова ("Кубань"), линейные Анастасия Илларионова ("Звезда"), Ксения Макеева ("Ростов-Дон") и Яна Жилинскайте (ЦСКА), правая полусредняя Анна Вяхирева ("Ростов-Дон"), а также правые крайние Юлия Манагарова ("Ростов-Дон") и Ольга Фомина ("Лада").

Женская сборная России четыре раза становилась победительницей чемпионатов мира - в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах, а в 2016 году россиянки завоевали золотые медали Олимпийских игр. В 2011 году команда в четвертьфинале мирового первенства проиграла сборной Франции, в 2015 году на этой же стадии уступила команде Польши. Сборная России не квалифицировалась на чемпионат мира 2013 года, а на прошлом турнире заняла пятое место.