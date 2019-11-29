{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российские гандболистки начинают борьбу за олимпийскую путевку в рамках ЧМ в Японии

Турнир завершится 15 декабря
Анна Вяхирева EPA/MARIJAN MURAT
Описание
Анна Вяхирева
© EPA/MARIJAN MURAT

ТАСС, 30 ноября. Женская сборная России по гандболу начинает борьбу на чемпионате мира в Японии. Перед командой на турнире поставлена задача завоевать олимпийскую путевку.

Чемпионат мира пройдет с 30 ноября по 15 декабря 2019 года в префектуре Кумамото. Путевку на Олимпийские игры 2020 года получит победитель турнира.

В соревнованиях примут участие 24 сборные, которые на предварительном этапе были разделены на четыре группы по шесть команд. Три лучших коллектива из каждой группы выйдут в следующий этап, где они будут разделены на две группы, в которых каждая из сборных сыграет еще по три матча с новыми соперниками. Дальше по две команды пройдут в полуфинал, где и состоится розыгрыш призовых мест. Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе D с соперницами из Швеции, Японии, Китая, Аргентины и Демократической Республики Конго.

Японки до этого ни разу не побеждали на чемпионатах мира, на прошлом турнире они заняли 16-е место. Шведские гандболистки стали тогда четвертыми, а китайская и аргентинская команды не сумели выйти из группы. Сборная Демократической Республики Конго в третий раз в истории примет участие в турнире, их лучший результат - 20-е место на чемпионате мира 2013 года.

В состав сборной России вошли 16 игроков. В списке значатся вратари Виктория Калинина ("Кубань") и Анна Седойкина ("Ростов-Дон"), левые крайние Кристина Кожокарь и Полина Кузнецова (обе - "Ростов-Дон"), левые полусредние Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе - "Ростов-Дон"), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко ("Астраханочка") и Елена Михайличенко ("Лада"), разыгрывающая Ярослава Фролова ("Кубань"), линейные Анастасия Илларионова ("Звезда"), Ксения Макеева ("Ростов-Дон") и Яна Жилинскайте (ЦСКА), правая полусредняя Анна Вяхирева ("Ростов-Дон"), а также правые крайние Юлия Манагарова ("Ростов-Дон") и Ольга Фомина ("Лада").

Женская сборная России четыре раза становилась победительницей чемпионатов мира - в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах, а в 2016 году россиянки завоевали золотые медали Олимпийских игр. В 2011 году команда в четвертьфинале мирового первенства проиграла сборной Франции, в 2015 году на этой же стадии уступила команде Польши. Сборная России не квалифицировалась на чемпионат мира 2013 года, а на прошлом турнире заняла пятое место.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
ММА
Боец MMA Александр Емельяненко может провести поединок на турнире Fight Nights
Дата боя пока не уточняется
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС