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Бокс

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке в Москве

Поединок завершился нокаутом в первом раунде

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко победил штангиста Михаила Кокляева в боксерском поединке. Бой, прошедший в Москве, завершился победой Емельяненко в первом раунде техническим нокаутом.

38-летний Емельяненко одержал первую победу на профессиональном боксерском ринге. В 2009 году его поединок с соотечественником Хизиром Плиевым завершился вничью. В ММА в послужном списке Емельяненко 28 побед (25 досрочно), семь поражений и одна ничья. После освобождения в ноябре 2016 года из тюрьмы за изнасилование Емельяненко не проигрывает в ММА - 5 побед и одна ничья.

40-летний Кокляев ранее не выступал в единоборствах. Он является четырехкратным обладателем Кубка России и двукратным чемпионом страны по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг, победителем различных международных турниров по силовому экстриму и пауэрлифтингу.

За победу в этом поединке Емельяненко получит 1 млн рублей, Кокляев - 500 тысяч рублей. Перед поединком соперники получили боксерские лицензии от Федерации бокса России.

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Бокс
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Бокс
Александр Емельяненко получил 1 млн рублей за победу над Кокляевым в боксерском поединке
Сопернику бойца вручили сертификат на 500 тыс. рублей
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