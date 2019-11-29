Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке в Москве

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко победил штангиста Михаила Кокляева в боксерском поединке. Бой, прошедший в Москве, завершился победой Емельяненко в первом раунде техническим нокаутом.

38-летний Емельяненко одержал первую победу на профессиональном боксерском ринге. В 2009 году его поединок с соотечественником Хизиром Плиевым завершился вничью. В ММА в послужном списке Емельяненко 28 побед (25 досрочно), семь поражений и одна ничья. После освобождения в ноябре 2016 года из тюрьмы за изнасилование Емельяненко не проигрывает в ММА - 5 побед и одна ничья.

40-летний Кокляев ранее не выступал в единоборствах. Он является четырехкратным обладателем Кубка России и двукратным чемпионом страны по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг, победителем различных международных турниров по силовому экстриму и пауэрлифтингу.

За победу в этом поединке Емельяненко получит 1 млн рублей, Кокляев - 500 тысяч рублей. Перед поединком соперники получили боксерские лицензии от Федерации бокса России.