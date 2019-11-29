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Евро-2020

Сборная России по футболу узнает третьего соперника по ЧЕ-2020

Жеребьевка пройдет в субботу в Бухаресте
Описание
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдет в Бухаресте (Румыния) в субботу. Сборная России, которая завоевала право сыграть на турнире, узнает третьего соперника по группе.

На данный момент известны две команды, с которыми встретится коллектив под руководством главного тренера Станислава Черчесова. Ими станут сборные Бельгии и Дании. Это связано с особенностями предстоящего турнира, который состоится следующим летом в 12 странах. Матчи Евро-2020 будут сыграны в Санкт-Петербурге (стадион "Санкт-Петербург"), Мюнхене ("Альянц Арена"), Баку (Олимпийский стадион), Риме (Олимпийский стадион), Копенгагене ("Паркен"), Бухаресте (Национальный стадион), Амстердаме ("Йохан Кройф Арена"), Дублине ("Авива"), Бильбао ("Сан-Мамес"), Будапеште (стадион "Ференц Пушкаш"), Глазго ("Хэмпден Парк") и Лондоне ("Уэмбли").

Изначально планировалось, что городов будет 13, но Брюссель решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был исключен из списка. Это было связано с тем, что власти Бельгии долгое время не могли гарантировать готовность стадиона к турниру, после этого 12 оставшихся городов были разделены на шесть пар, объединенных территориальным признаком (перелет из одного в другой не должен занимать более двух часов на самолете). Так появились города - побратимы Евро-2020: сборные стран - организаторов турнира не только заблаговременно знали, в группу с какой литерой они попадут, если выйдут в финальную стадию чемпионата Европы, но и кто станет одним из соперников, если тот тоже квалифицируется на турнир. После этого решения УЕФА были сформированы следующие пары: группа А - Италия и Азербайджан, группа В - Россия и Дания, группа С - Нидерланды и Румыния, группа D - Англия и Шотландия, группа Е - Испания и Ирландия, а также группа F - Германия и Венгрия.

Сборные России и Дании, попавшие во вторую и третью корзины, оказались единственной парой, синхронно прошедшей отбор на чемпионат Европы. Оставался только вопрос о том, будет сыгран очный матч между ними в Санкт-Петербурге или в Копенгагене. По итогам специальной жеребьевки, прошедшей 22 ноября, стало известно, что эта встреча состоится в датской столице. Таким образом, россияне на Евро-2020 проведут два матча на родном стадионе, датчане же все три встречи сыграют дома.

Еще одним правилом, которое выдвинул УЕФА, было проведение сборными стран - организаторов турнира как минимум двух матчей дома. Поэтому из команд в первой корзине при жеребьевке сборной России теоретически могли достаться только команды Бельгии и Украины, но с последней решением исполкома УЕФА россияне не могут сыграть на групповом этапе. Таким образом, у сборной Черчесова оставался один вариант - бельгийцы. Стоит отметить, что соперник на протяжении 13 месяцев лидирует в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), а также победил сборную России в обоих матчах отбора на чемпиона Европы - 3:1, 4:1.

Кто станет четвертым в группе?

Сборной России остается узнать только одного соперника, который попадет в группу из четвертой корзины, однако, учитывая специфический формат турнира, на данный момент в нее гарантированно входят только сборные Финляндии и Уэльса. Еще четыре путевки на чемпионат Европы будут разыграны в марте 2020 года. За них поборются команды, получившие это право благодаря выступлению в Лиге Наций, среди которых значатся сборные Исландии, Боснии и Герцеговины, Словакии, Ирландии, Северной Ирландии, Шотландии, Норвегии, Сербии, Болгарии, Израиля, Венгрии, Румынии, Грузии, Северной Македонии, Косова и Белоруссии. В тот же день, когда состоялась жеребьевка, определявшая место проведения матча между сборными России и Дании, эти 16 команд были распределены по подгруппам от A до D, победитель каждой из которых сыграет на чемпионате Европы.

Тонкости регламента предстоящего турнира привели к тому, что сборной России не могла попасться ни одна из выше названных команд, не считая сборных Финляндии и Уэльса, так как среди участников стыковых матчей есть сразу четыре сборные, чьи страны примут матчи чемпионата Европы - Венгрия, Ирландия, Румыния и Шотландия. В регламенте прописано, что команда, имеющая возможность попасть на чемпионат Европы через плей-офф по линии Лиги наций, при жеребьевке предварительно будет прикрепляться к домашней группе. Получается, что румыны виртуально закрепляют за собой группу C (матчи в Бухаресте и Амстердаме), шотландцы - группу D (Глазго и Лондон), ирландцы - группу E (Дублин и Бильбао), а венгры - группу F (Будапешт и Мюнхен). Таким образом, не привязанными к той или иной группе остаются сборные Финляндии и Уэльса, которые при жеребьевке попадут в квартеты A и B: в первом сейчас значится только команда Италии (одна из стран - организаторов Евро-2020), а во втором - сборные России, Бельгии и Дании.

Состав корзин в день жеребьевки чемпионата Европы будут выглядеть следующим образом: 1) Бельгия, Италия (страна-организатор), Англия (страна-организатор), Германия (страна-организатор), Испания (страна-организатор), Украина; 2) Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Нидерданды (страна-организатор), Россия (страна-организатор); 3) Португалия, Турция, Дания (страна-организатор), Австрия, Швеция, Чехия; 4) Уэльс, Финляндия, победитель стыковой подгруппы A - Исландия, Болгария, Венгрия (страна-организатор), Румыния (страна-организатор), победитель стыковой подгруппы B - Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия (страна-организатор), Северная Ирландия, победитель стыковой подгруппы C - Шотландия (страна-организатор), Норвегия, Сербия, Израиль, победитель стыковой подгруппы D - Грузия, Северная Македония, Косово, Белоруссия.

Матчи чемпионата Европы 2020 года пройдут с 12 июня по 12 июля. Первый из них состоится в Риме на Олимпийском стадионе с участием сборной Италии, а финал - в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

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