{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Александр Емельяненко получил 1 млн рублей за победу над Кокляевым в боксерском поединке

Сопернику бойца вручили сертификат на 500 тыс. рублей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко получил 1 млн рублей за победу над штангистом Михаилом Кокляевым в боксерском поединке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Бой прошел в Москве в ночь на субботу и завершился победой Емельяненко в первом раунде нокаутом. Кокляев получил 500 тыс. рублей. Представитель Федерации бокса России вручил сертификаты спортсменам на ринге после поединка.

38-летний Емельяненко одержал первую победу на профессиональном боксерском ринге. В 2009 году его поединок с соотечественником Хизиром Плиевым завершился вничью. В ММА в послужном списке Емельяненко 28 побед (25 досрочно), семь поражений и одна ничья. После освобождения в ноябре 2016 года из тюрьмы за изнасилование Емельяненко не проигрывает в ММА - пять побед и одна ничья.

40-летний Кокляев ранее не выступал в единоборствах. Он является четырехкратным обладателем Кубка России и двукратным чемпионом страны по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг, победителем различных международных турниров по силовому экстриму и пауэрлифтингу.

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
Бокс
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке в Москве
Поединок завершился нокаутом в первом раунде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС