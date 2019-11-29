Слуцкий поблагодарил болельщиков футбольного клуба "Витесс"

ТАСС, 30 ноября. Российский специалист Леонид Слуцкий, подавший в отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба "Витесс", выразил благодарность болельщикам команды. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
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Good evening everybody! I would like to thank each and everyone of you for my time in Vitesse. Those who loved me and those who hated me. Football is pure emotions and fun, mostly always, but football is sometimes pain as well. And sharp decisions. One of them I did today! For me was big pleasure to be part of Dutch football and I leave only great feelings behind, I made friends, got great experience and lots of positive energy. Holland will be always in my heart. Thank you and we stay in touch. Tot ziens!!!
В пятницу "Витесс" в гостях проиграл "Херенвену" со счетом 2:3 в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов, ведя по ходу встречи с преимуществом в два мяча. Команда потерпела пятое подряд поражение в первенстве страны и занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. После матча Слуцкий заявил об отставке с поста главного тренера, руководство клуба обдумывает заявление российского специалиста.
"Я хотел бы поблагодарить всех и каждого из вас за мое время в "Витессе", тех, кто любил меня и ненавидел. Обычно футбол - это чистые эмоции и веселье, но иногда футбол - это боль и тяжелые решения. Одно из них я принял сегодня", - говорится в сообщении.
"Для меня было большим удовольствием являться частью голландского футбола, оставлю здесь только большие чувства. Я познакомился со многими людьми, получил большой опыт и много положительной энергии. Голландия всегда будет в моем сердце. Спасибо, мы остаемся на связи", - написал Слуцкий.
Слуцкий начал работу с "Витессом" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт, в тренерский штаб специалиста входили бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие, а также Олег Яровинский. До этого Слуцкий работал в английском "Халле", российских клубах ЦСКА, "Крылья Советов", "Москва", "Уралан", "Олимпия" и возглавлял сборную России. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, он трижды становился лучшим тренером года по версии РФС. Под его руководством сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.