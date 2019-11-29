Слуцкий поблагодарил болельщиков футбольного клуба "Витесс"

ТАСС, 30 ноября. Российский специалист Леонид Слуцкий, подавший в отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба "Витесс", выразил благодарность болельщикам команды. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

В пятницу "Витесс" в гостях проиграл "Херенвену" со счетом 2:3 в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов, ведя по ходу встречи с преимуществом в два мяча. Команда потерпела пятое подряд поражение в первенстве страны и занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. После матча Слуцкий заявил об отставке с поста главного тренера, руководство клуба обдумывает заявление российского специалиста.

"Я хотел бы поблагодарить всех и каждого из вас за мое время в "Витессе", тех, кто любил меня и ненавидел. Обычно футбол - это чистые эмоции и веселье, но иногда футбол - это боль и тяжелые решения. Одно из них я принял сегодня", - говорится в сообщении.

"Для меня было большим удовольствием являться частью голландского футбола, оставлю здесь только большие чувства. Я познакомился со многими людьми, получил большой опыт и много положительной энергии. Голландия всегда будет в моем сердце. Спасибо, мы остаемся на связи", - написал Слуцкий.

Слуцкий начал работу с "Витессом" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт, в тренерский штаб специалиста входили бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие, а также Олег Яровинский. До этого Слуцкий работал в английском "Халле", российских клубах ЦСКА, "Крылья Советов", "Москва", "Уралан", "Олимпия" и возглавлял сборную России. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, он трижды становился лучшим тренером года по версии РФС. Под его руководством сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.