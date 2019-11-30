Боец MMA Александр Емельяненко может провести поединок на турнире Fight Nights

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко может провести поединок на турнире организации Fight Nights. Об этом спортсмен заявил журналистам.

В ММА в послужном списке Емельяненко 28 побед (25 досрочно), семь поражений и одна ничья. После освобождения в ноябре 2016 года из тюрьмы за изнасилование он не проигрывает - пять побед и одна ничья. Последний поединок состоялся в августе 2018 года против американца Тони Джонсона и завершился вничью.

"Мы говорили с Камилом Гаджиевым (руководитель организации Fight Nights - прим. ТАСС). У них турнир в конце декабря. Планируем вернуться к этому вопросу. Я мог выступить 22 декабря, но у организации был заполнен кард", - сказал Емельяненко.

В ночь на субботу спортсмен провел поединок против штангиста Михаила Кокляева по правилам бокса. Емельяненко победил в первом раунде нокаутом. После боя спортсмен получил 1 млн рублей в качестве приза. 38-летний Емельяненко одержал первую победу на профессиональном боксерском ринге, в 2009 году его поединок с соотечественником Хизиром Плиевым завершился вничью.