{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Боец MMA Александр Емельяненко может провести поединок на турнире Fight Nights

Дата боя пока не уточняется
Александр Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко может провести поединок на турнире организации Fight Nights. Об этом спортсмен заявил журналистам.

В ММА в послужном списке Емельяненко 28 побед (25 досрочно), семь поражений и одна ничья. После освобождения в ноябре 2016 года из тюрьмы за изнасилование он не проигрывает - пять побед и одна ничья. Последний поединок состоялся в августе 2018 года против американца Тони Джонсона и завершился вничью.

"Мы говорили с Камилом Гаджиевым (руководитель организации Fight Nights - прим. ТАСС). У них турнир в конце декабря. Планируем вернуться к этому вопросу. Я мог выступить 22 декабря, но у организации был заполнен кард", - сказал Емельяненко.

В ночь на субботу спортсмен провел поединок против штангиста Михаила Кокляева по правилам бокса. Емельяненко победил в первом раунде нокаутом. После боя спортсмен получил 1 млн рублей в качестве приза. 38-летний Емельяненко одержал первую победу на профессиональном боксерском ринге, в 2009 году его поединок с соотечественником Хизиром Плиевым завершился вничью.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Бокс
Александр Емельяненко извинился за скоротечность боксерского поединка с Кокляевым
Бой завершился спустя две минуты после начала
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС