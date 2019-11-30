Россиянка Каплина завоевала лицензию на Олимпийские игры - 2020 в скалолазании

ТАСС, 30 ноября. Российская спортсменка Юлия Каплина выступит в соревнованиях по скалолазанию на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает Федерация скалолазания России.

Каплина завоевала лицензию на Игры во время квалификационного турнира в Тулузе (Франция). Россиянка заняла седьмое место в отборочном раунде и попала в финал. Путевки на Олимпийские игры должны достаться спортсменкам, занявшим первые шесть мест по итогам соревнований. Однако еще до начала финала стало известно, что Каплина точно получит лицензию.

Это стало возможным благодаря тому, что каждая страна может заявить на Олимпиаду только по две спортсменки. В финал вышли две представительницы Японии, которая свою квоту уже использовала. Также в решающий день соревнований пробились две спортсменки из Словении, однако страна имеет возможность дозаявить на Игры только одну из них, так как вторая лицензия была добыта на чемпионате мира 2019 года. Это позволило завоевать квоты Каплиной, американке Кайре Конди и китаянке Сун Илин, которая заняла девятое место и не пробилась в финал.

Россиянка стала лучшей в скорости с результатом 7,370 секунды. В боулдеринге она показала 21-й результат, аналогичное место Каплина заняла и в трудности. Коэффициент спортсменки в итоговом протоколе многоборья составил 441. Первое место в квалификации заняла японка Аи Мори - 44, второй стала словенка Луцка Раковец - 45, на третьей строчке расположилась ее соотечественница Миа Крампл - 120.

Финал в многоборье состоится 1 декабря, начало - 16:00 мск. Скалолазание впервые в истории будет представлено на Олимпийских играх. Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.