Скалолазка Каплина не верила, что сможет попасть на Олимпийские игры в Токио

ТАСС, 30 ноября. Россиянка Юлия Каплина до конца не верила, что сможет завоевать лицензию на Олимпиаду 2020 года и выступить на ней в соревнованиях по скалолазанию. Об этом сообщила сама спортсменка, чьи слова приводит Федерация скалолазания России (ФСР).

Каплина завоевала лицензию на Игры во время квалификационного турнира в Тулузе (Франция). Россиянка заняла седьмое место в отборочном раунде и попала в финал.

"Спасибо большое всем за пожелания и поздравления! Их так много, что я просто физически не смогу на все ответить. Спасибо, что болели за меня, я очень старалась. До конца не верила, что это возможно, но вы увидите меня на Олимпиаде в 2020 году", - сказала Каплина.

Путевки на Олимпийские игры должны достаться спортсменкам, занявшим первые шесть мест по итогам соревнований в Тулузе, однако еще до начала финала стало известно, что Каплина точно получит лицензию. Это стало возможным благодаря тому, что каждая страна может заявить на Олимпиаду только по две спортсменки. В финал вышли две представительницы Японии, которая свою квоту уже использовала. Также в решающий день соревнований пробились две спортсменки из Словении, однако страна имеет возможность дозаявить на Игры только одну из них, так как вторая лицензия была добыта на чемпионате мира 2019 года.

Финал в многоборье состоится 1 декабря, начало - 16:00 мск. Скалолазание впервые в истории будет представлено на Олимпийских играх. Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.