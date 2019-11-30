Дабл-дабл Леброна Джеймса помог "Лос-Анджелес Лейкерс" победить "Вашингтон" в матче НБА

ТАСС, 30 ноября. "Лос-Анджелес Лейкерс" дома переиграл "Вашингтон" со счетом 125:103 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В составе победителей дабл-даблами отметились Леброн Джеймс (23 очка + 11 передач), Энтони Дэвис (26 очков + 13 подборов) и Джавейл Макги (15 очков + 11 подборов). У "Вашингтона" самым результативным стал Брэдли Бил (18 очков).

"Лейкерс" одержали десятую победу подряд и продолжают лидировать в Западной конференции (17 побед и два поражения), "Вашингтон" занимает 10-е место в Восточной конференции (шесть побед и 11 поражений). В следующем матче "Лейкерс" примут "Даллас" 2 декабря, в тот же день "Вашингтон" на выезде сыграет с "Лос-Анджелес Клипперс".

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