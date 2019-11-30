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НБА

Дабл-дабл Леброна Джеймса помог "Лос-Анджелес Лейкерс" победить "Вашингтон" в матче НБА

"Лейкерс" выиграли на своем паркете со счетом 125:103
Форварды "Лейкерс" Леброн Джеймс и "Вашингтона" Дэвис Бертанс AP Photo/Mark J. Terrill
Описание
Форварды "Лейкерс" Леброн Джеймс и "Вашингтона" Дэвис Бертанс
© AP Photo/Mark J. Terrill

ТАСС, 30 ноября. "Лос-Анджелес Лейкерс" дома переиграл "Вашингтон" со счетом 125:103 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В составе победителей дабл-даблами отметились Леброн Джеймс (23 очка + 11 передач), Энтони Дэвис (26 очков + 13 подборов) и Джавейл Макги (15 очков + 11 подборов). У "Вашингтона" самым результативным стал Брэдли Бил (18 очков).

"Лейкерс" одержали десятую победу подряд и продолжают лидировать в Западной конференции (17 побед и два поражения), "Вашингтон" занимает 10-е место в Восточной конференции (шесть побед и 11 поражений). В следующем матче "Лейкерс" примут "Даллас" 2 декабря, в тот же день "Вашингтон" на выезде сыграет с "Лос-Анджелес Клипперс".

Другие результаты дня:

  • "Бруклин" - "Бостон" - 112:107;
  • "Детройт" - "Шарлотт" - 107:110;
  • "Орландо" - "Торонто" - 83:90;
  • "Кливленд" - "Милуоки" - 110:119;
  • "Нью-Йорк Никс" - "Филадельфия" - 95:101;
  • "Индиана" - "Атланта" - 105:104 ОТ;
  • "Майами" - "Голден Стэйт" - 122:105;
  • "Мемфис" - "Юта" - 94:103;
  • "Оклахома" - "Нью-Орлеан" - 109:104;
  • "Сан-Антонио" - "Клипперс" - 107:97;
  • "Финикс" - "Даллас" - 113:120;
  • "Портленд" - "Чикаго" - 107:103.
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