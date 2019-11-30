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Футбол в России

Гендиректор "Зенита": футбольная война со "Спартаком" будет только на поле

Ранее нападающий петербургского клуба Артем Дзюба назвал предстоящий матч "футбольной войной"
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© Вячеслав Евдоким/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Футбольная война между московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом" будет проходить только на поле. Такое мнение ТАСС в преддверии матча 18-го тура чемпионата России высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

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Встреча "Зенита" и "Спартака" пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 1 декабря. Ранее нападающий петербургского клуба Артем Дзюба назвал предстоящий матч "футбольной войной".

"Футбольное сражение, битва, война могут быть только на поле во время матча, - сказал Медведев. - Готовимся в тесном взаимодействии со службой безопасности "Спартака", все службы знают свои обязанности и права".

Также Медведев высказался о принципиальном характере противостояния со "Спартаком" и сравнил его с матчами Лиги чемпионов. "Игра со "Спартаком" - самая особенная, такой же принципиальный матч с ЦСКА, - сказал он. - Надеюсь, самые напряженные матчи в Лиге чемпионов еще впереди".

После 17 матчей "Зенит" возглавляет турнирную таблицу, набрав 39 очков. "Спартак" с 22 очками занимает шестое место.

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