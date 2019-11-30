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Футбол в Англии

СМИ: главный тренер "Лестера" Роджерс может возглавить "Арсенал"

В пятницу с поста главного тренера "Арсенала" был уволен Унаи Эмери

ТАСС, 30 ноября. Наставник английского футбольного клуба "Лестер" Брендан Роджерс может стать главным тренером лондонского "Арсенала". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Telegraph.

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В пятницу "Арсенал" отправил в отставку испанского специалиста Унаи Эмери, который работал с клубом с лета 2018 года, исполняющим обязанности главного тренера назначен швед Фредрик Юнгберг. 46-летний Роджерс на данный момент является тренером "Лестера", который идет вторым в турнирной таблице чемпионата Англии с 29 очками в активе после 13 туров, "Арсенал" - восьмой (18 очков).

По информации источника, стоимость компенсации за переход Роджерса в "Арсенал" может составить 14 млн фунтов стерлингов ($18 млн). Также сообщается об интересе клуба к кандидатуре итальянца Карло Анчелотти, который возглавляет итальянский "Наполи".

Роджерс тренировал английские "Уотфорд", "Рединг", "Суонси" и "Ливерпуль", с которым занял второе место в чемпионате Англии в сезоне-2013/14, а также шотландский "Селтик", в составе которого он трижды побеждал в чемпионатах страны, трижды становился обладателем Кубка шотландской лиги и дважды - обладателем Кубка Шотландии.

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