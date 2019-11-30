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Всемирный саммит спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд" пройдет в Екатеринбурге в 2021 году

В России мероприятие пройдет в третий раз
Президент МОК Томас Бах на конгрессе "Спорт-Аккорд" EPA/IBRAHIM YOZOGLU/ANADOLU AGENCY
Описание
Президент МОК Томас Бах на конгрессе "Спорт-Аккорд"
© EPA/IBRAHIM YOZOGLU/ANADOLU AGENCY

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Екатеринбург примет Всемирный саммит спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд" под патронажем Всемирного объединения международных спортивных федераций "Спорт-Аккорд" в 2021 году. Об этом сообщил в субботу журналистам управляющий директор организации Нис Хатт.

"Я рад объявить о том, что в 2021 году "Спорт-Аккорд" пройдет в Екатеринбурге. Основной идеей саммита является то, что мы должны строить мосты, которые соединяют людей. <…> В третий раз "Спорт-Аккорд" пройдет в России", - сказал он.

По его словам, Екатеринбург обладает "прекрасными инфраструктурой и аэропортом". "Нет сомнений в том, что Екатеринбург очень любит спорт и спортивные мероприятия. Здесь проходили игры чемпионата мира по футболу в 2018 году, город провел на высоком уровне чемпионат мира по боксу, в 2022 году здесь пройдут матчи чемпионата мира по волейболу, а после этого тысячи студентов со всего мира приедут сюда на [летнюю] Универсиаду [в 2023 году]", - отметил он.

Как отметил первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин, данный форум важен с точки зрения развития спорта, его будущего. "Сегодня перед спортом стоят новые вызовы, например, цифровизация, новые виды спорта, вопрос адаптации спортсменов, когда они закачивают карьеру, как они адаптированы в жизни и как использовать их опыт. Екатеринбург все время ищет новые подходы к проведению новых соревнований", - пояснил Левитин.

Проведение саммита, по мнению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, поможет региону в реализации поставленных задач.

О саммите

Всемирный саммит "Спорт-Аккорд" - одно из крупных ежегодных спортивных мероприятий, в котором принимают участие международные спортивные федерации, правообладатели, организационные комитеты, администрации городов, СМИ и предприятия. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета (МОК). Каждый год проводится в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. В 2019 году он состоялся в австралийском Голд-Косте, в 2020 году его примет Пекин.

Ассоциация "Спорт-Аккорд" - некоммерческая организация, которая объединяет Ассоциацию летних олимпийских международных федераций, ассоциацию международных олимпийских федераций зимних видов спорта, Ассоциацию признанных МОК международных спортивных федераций и другие организации.

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