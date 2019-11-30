Спасший от похищения девочку школьник вручил пояс чемпиона Александру Емельяненко

ТАСС, 30 ноября. Школьник Вячеслав Дорошенко вручил чемпионский пояс бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко за победу в боксерском поединке против против штангиста Михаила Кокляева.

23 ноября на улице Новаторов в Иркутске в районе торговых складов мужчина, применяя физическую силу, усадил в салон своего автомобиля девятилетнюю девочку. Крики ребенка услышал проходивший мимо 16-летний ученик школы №37 Вячеслав Дорошенко, который бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалеку, вместе они догнали отъезжающий автомобиль, перекрыли ему дорогу и спасли девочку. Позже региональное управление СК сообщило, что мужчина, подозреваемый в похищении девочки, арестован.

Юноша был приглашен на бой в Москве между Емельяненко и Кокляевым. перед поединком Емельяненко отметил отвагу Дорошенко, назвав того настоящим героем, и подарил билет на бой. По итогам поединка, который закончился в первом раунде досрочной победой 38-летнего Емельяненко, мальчик вручил бойцу чемпионский пояс.

Емельяненко одержал первую победу на профессиональном боксерском ринге, в 2009 году его поединок с соотечественником Хизиром Плиевым завершился вничью.