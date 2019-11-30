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Бокс

Спасший от похищения девочку школьник вручил пояс чемпиона Александру Емельяненко

В пятницу Александр Емельяненко победил нокаутом Михаила Кокляева в бою по правилам бокса
Михаил Кокляев, школьник Вячеслав Дорошенко и Александр Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Михаил Кокляев, школьник Вячеслав Дорошенко и Александр Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 30 ноября. Школьник Вячеслав Дорошенко вручил чемпионский пояс бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко за победу в боксерском поединке против против штангиста Михаила Кокляева.

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23 ноября на улице Новаторов в Иркутске в районе торговых складов мужчина, применяя физическую силу, усадил в салон своего автомобиля девятилетнюю девочку. Крики ребенка услышал проходивший мимо 16-летний ученик школы №37 Вячеслав Дорошенко, который бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалеку, вместе они догнали отъезжающий автомобиль, перекрыли ему дорогу и спасли девочку. Позже региональное управление СК сообщило, что мужчина, подозреваемый в похищении девочки, арестован.

Юноша был приглашен на бой в Москве между Емельяненко и Кокляевым. перед поединком Емельяненко отметил отвагу Дорошенко, назвав того настоящим героем, и подарил билет на бой. По итогам поединка, который закончился в первом раунде досрочной победой 38-летнего Емельяненко, мальчик вручил бойцу чемпионский пояс.

Емельяненко одержал первую победу на профессиональном боксерском ринге, в 2009 году его поединок с соотечественником Хизиром Плиевым завершился вничью. 

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