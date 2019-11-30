Фазель: IIHF рассмотрит вопрос о проведении чемпионата мира в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею может пройти в Екатеринбурге. Об этом журналистам заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в ответ на вопрос ТАСС.

"Почему бы не провести чемпионат мира, - сказал Фазель, отвечая на вопрос о возможном проведении турнира в городе. - Безусловно, мы будем думать о том, чтобы приехать в Екатеринбург. Почему-то, когда мы говорим о проведении мероприятий в России, то все думают только о Москве и Санкт-Петербурге".

"Но мы уже давно думаем об экспансии на восток, - добавил он. - Например, молодежный чемпионат мира 2023 года пройдет в Новосибирске и Омске, а женский чемпионат мира 2021 года - в Уфе. Хотелось бы провести какой-нибудь турнир во Владивостоке".

Чемпионат мира проходил в России трижды, из российских городов его принимали Москва, Санкт-Петербург и подмосковные Мытищи. В 2000 году матчи мирового первенства должны были пройти в Ярославле, но были перенесены из-за неготовности арены. В 2023 году Россия в четвертый раз проведет чемпионат мира - все игры пройдут в Санкт-Петербурге. Хозяева мировых первенств определены до 2025 года.

В Екатеринбурге ведется строительство 15-тысячной ледовой арены. Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" проводит домашние матчи на "Арене-Уралец", которая была построена в 1970 году (реконструирована в 2003-2006 годах) и вмещает 5570 зрителей.