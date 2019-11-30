РПЛ перенесла матч "Сочи" - "Оренбург" на 2020 год из-за вируса ангины у футболистов

Точная дата матча будет определена позднее. "РПЛ сообщает, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами (острая ротавирусная инфекция у большого количества футболистов и сотрудников "Сочи"), обращением "Сочи", поддержанным "Оренбургом", в соответствии с пунктом 6.3. регламента РПЛ, матч 18-го тура "Сочи" - "Оренбург", запланированный на 1 декабря 2019 года, перенесен на резервную дату", - говорится в сообщении.

ТАСС, 30 ноября. Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Оренбургом" перенесен на 2020 год из-за массового заболевания футболистами "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Матч был запланирован на воскресенье, однако в пятницу пресс-служба "Сочи" сообщила, что 10 футболистов команды оказались в лазарете с ангиной после возвращения из Уфы, из-за чего была отменена тренировка в рамках подготовки к игре с "Оренбургом". В пятницу президент оренбургского клуба Владимир Кияев заявил ТАСС о готовности перенести встречу.

"Оренбург" занимает 10-е место в чемпионате России, в 17 матчах набрав 19 очков. "Сочи" идет на последнем месте с 14 очками. В заключительном туре перед зимнем перерывом (19-м туре) "Сочи" должен принять казанский "Рубин" 8 декабря, "Оренбург" на выезде сыграть с "Тамбовом" 7 декабря.

Случаи отмены матчей из-за болезней

В футболе подобные случаи уже происходили - в октябре 2009 года была перенесена встреча чемпионата Франции между "Марселем" и ПСЖ из-за того, что несколько игроков парижского клуба заболели свиным гриппом, а спустя месяц перед матчем Лиги чемпионов того же года между украинским "Динамо" (Киев) и итальянским "Интером" (Милан) болельщикам "Динамо" были выданы защитные маски в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

В России перенос матча по причине болезни состоялся в игре первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17 между саратовским "Соколом" и подмосковными "Химками", когда более 10 футболистов "Сокола" в течение двух дней заразились ОРВИ.

Последний случай переноса матча по подобной причине в мировом футболе случился 17 сентября, когда испанская "Фуэнлабрада" попросила перенести игру второго по силе испанского дивизиона против клуба "Сарагоса" по причине приступа ротавируса у игроков команды.

В хоккее в сезоне-2014/15 в Континентальной хоккейной лиге матчи между владивостокским "Адмиралом" и магнитогорским "Металлургом" были перенесены из-за того, что 14 игроков владивостокского клуба попали в лазарет с острым инфекционным заболеванием.