Президент "Оренбурга" Кияев назвал решение о переносе матча с "Сочи" правильным

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент футбольного клуба "Оренбург" Владимир Кияев считает, что решение Российской премьер-лиги (РПЛ) о переносе матча 18-го тура с "Сочи" на 2020 год является верным. Такое мнение он высказал ТАСС.

10 футболистов сочинской команды оказались в лазарете с ангиной после возвращения из Уфы, из-за чего была отменена тренировка в рамках подготовки к игре с "Оренбургом". В субботу РПЛ сообщила, что матч перенесен на 2020 год, точная дата будет определена позднее. Изначально встреча была запланирована на воскресенье.

"Это правильное решение, - сказал Кияев. - Мы с пониманием отнеслись. Конечно, три очка в этом матче не были бы лишними для нас, но надо играть и выигрывать в честной борьбе. Ничего страшного не случилось, сыграем весной".

"Конечно, это скажется на нас, команда сейчас на подъеме, в хорошем состоянии. Но форс-мажор есть форс-мажор, надо отнестись к этому с пониманием, любая команда, в том числе и наша, может оказаться в подобной ситуации. Не только же дело в турнирной таблице, надо иметь какие-то партнерские, уважительные отношения", - отметил Кияев.

"Оренбург" занимает 10-е место в чемпионате России, в 17 матчах набрав 19 очков. "Сочи" идет на последнем месте с 14 очками.