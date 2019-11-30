{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта
Обновлено 

Елистратов завоевал бронзу на этапе Кубка мира по шорт-треку в Японии

Первым стал южнокореец Пак Чи Вон, второе место занял Шаоан Лю из Венгрии
Семен Елистратов (в центре) EPA-EFE/VASSIL DONEV
Описание
Семен Елистратов (в центре)
© EPA-EFE/VASSIL DONEV

ТАСС, 30 ноября. Россиянин Семен Елистратов занял третье место на дистанции 1000 м на третьем этапе Кубка мира по шорт-треку в японской Нагое.

Елистратов показал время 1 минута 27,321 секунды. Первым стал южнокореец Пак Чи Вон (1.26,619), второе место занял Шаоан Лю из Венгрии (1.27,023).

Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Игр-2018, а также чемпионом мира 2015 года, десятикратным чемпионом Европы и обладателем Кубка мира на дистанции 1000 м. В текущем сезоне 29-летний спортсмен завоевал золотые медали на первом этапе Кубка мира в США (1500 м) и на втором в Канаде (1000 м).

Этап Кубка мира в Нагое завершится 1 декабря.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
КХЛ
"Спартак" прервал четырехматчевую победную серию в КХЛ, проиграв "Амуру"
Москвичи не могут победить в Хабаровске с 10 сентября 2015 года, проиграв четвертый матч подряд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС