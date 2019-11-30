Елистратов завоевал бронзу на этапе Кубка мира по шорт-треку в Японии

ТАСС, 30 ноября. Россиянин Семен Елистратов занял третье место на дистанции 1000 м на третьем этапе Кубка мира по шорт-треку в японской Нагое.

Елистратов показал время 1 минута 27,321 секунды. Первым стал южнокореец Пак Чи Вон (1.26,619), второе место занял Шаоан Лю из Венгрии (1.27,023).

Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Игр-2018, а также чемпионом мира 2015 года, десятикратным чемпионом Европы и обладателем Кубка мира на дистанции 1000 м. В текущем сезоне 29-летний спортсмен завоевал золотые медали на первом этапе Кубка мира в США (1500 м) и на втором в Канаде (1000 м).

Этап Кубка мира в Нагое завершится 1 декабря.