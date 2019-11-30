Роберт Попов станет новым антидопинговым координатором ВФЛА

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Роберт Попов сменит Елену Иконникову в должности антидопингового координатора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

"Всероссийская федерация легкой атлетики уведомила РУСАДА, что новым антидопинговым координатором федерации станет Роберт Попов", - сообщила Пахноцкая.

Иконникова была отстранена независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU) 21 ноября вместе с другими фигурантами дела российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Также в числе отстраненных глава федерации Дмитрий Шляхтин, исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, а также сам Лысенко и его тренер Евгений Загорулько.

Попов является членом президиума Московской федерации карате и входит в исполком Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России (КННВС).