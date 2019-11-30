Въезд российских болельщиков в страны Шенгена во время Евро-2020 может быть упрощен

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Российские болельщики смогут получить шенгенскую визу по упрощенной схеме для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Вероятность этого во время брифинга перед стартом жеребьевки финальной части турнира озвучил исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен.

Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы - 2020 два матча проведет в Санкт-Петербурге, один - в Копенгагене.

"Что касается матчей в Баку, то мы находимся в контакте с властями Азербайджана. В ближайшие недели мы планируем разработать предложения, способные упростить процедуру получения визы. Это касается и российских болельщиков, которые захотят посетить страны, требующие шенгенскую визу. Мы ожидаем, что в тех местах, куда будут приезжать болельщики, будет действовать упрощенная процедура [въезда в страну], в том числе для российских болельщиков", - сказал Каллен.

"Что касается представителей прессы, то для них будет действовать стандартная процедура", - пояснил он.

Для посещения матчей в Санкт-Петербурге иностранцы смогут въехать в Россию по паспорту болельщика. Город, помимо двух матчей группового этапа, также примет один из четвертьфиналов.

Финальная стадия чемпионата Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 аренах в 12 европейских городах.