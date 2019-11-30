Россияне стали вторыми в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по шорт-треку

ТАСС, 30 ноября. Сборная России завоевала серебряные награды в смешанной эстафете на дистанции 2000 м на третьем этапе Кубка мира по шорт-треку в японской Нагое.

Первое место заняла сборная Южной Кореи, преодолевшая дистанцию за 2 минуты 40,993 секунды, россияне уступили им 0,130 секунды, третьими финишировали сборная Нидерландов (11,005).

В составе сборной России выступили Даниил Ейбог, Екатерина Ефременкова, Евгения Захарова и Павел Ситников.

Ранее в субботу россиянин Семен Елистратов стал третьим на дистанции 1000 м.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье.