{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Россияне стали вторыми в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по шорт-треку

Первое место заняла команда Южной Кореи, россияне уступили победителям 0,130 секунды

ТАСС, 30 ноября. Сборная России завоевала серебряные награды в смешанной эстафете на дистанции 2000 м на третьем этапе Кубка мира по шорт-треку в японской Нагое.

Первое место заняла сборная Южной Кореи, преодолевшая дистанцию за 2 минуты 40,993 секунды, россияне уступили им 0,130 секунды, третьими финишировали сборная Нидерландов (11,005).

В составе сборной России выступили Даниил Ейбог, Екатерина Ефременкова, Евгения Захарова и Павел Ситников.

Ранее в субботу россиянин Семен Елистратов стал третьим на дистанции 1000 м.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
КХЛ
"Спартак" прервал четырехматчевую победную серию в КХЛ, проиграв "Амуру"
Москвичи не могут победить в Хабаровске с 10 сентября 2015 года, проиграв четвертый матч подряд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС