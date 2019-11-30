Заболевшие ангиной футболисты "Сочи" вернутся к оптимальной форме через две недели

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Сочи", которые заболели ангиной перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", смогут приступить к полноценным физическим нагрузкам примерно через две недели. Об этом ТАСС заявил бывший врач сборной России Юрий Васильков.

Ранее сообщалось, что десять футболистов сочинской команды заболели ангиной после возвращения из Уфы, из-за чего была отменена тренировка в рамках подготовки к игре с "Оренбургом". В субботу РПЛ сообщила, что матч перенесен на 2020 год, точная дата будет определена позднее. Встреча должна была пройти в воскресенье в Сочи.

"Болезни и футбол никак не могут стоять вместе, - сказал Васильков. - Игрок должен быть готов к переносу тяжелой физической работы, потому что футбол очень энергозатратный вид спорта. Если человек заболел, допустим, вирусной ангиной, то около недели или больше его надо лечить, во время болезни физические возможности игрока снижены, можно сказать, что он превращается в обычного человека".

"Такие ситуации [с болезнью футболистов], действительно, бывают, но очень редко. "Сочи" верно обратился в РПЛ о переносе матча, как я и советовал, я знаком с врачом клуба. Мы, врачи, не имеем права выпускать больных футболистов на поле, на то мы и в команде находимся, чтобы быть на страже здоровья игроков", - отметил бывший врач национальной сборной.

Васильков дал прогноз на сроки полноценного восстановления сочинских футболистов. "Дней за 7-8 они справятся, потом можно давать нагрузку. Чтобы команда пришла к оптимальному состоянию, потребуется около двух недель", - заключил Васильков.

"Оренбург" занимает 10-е место в чемпионате России, в 17 матчах набрав 19 очков. "Сочи" идет на последнем месте с 14 очками.