ХК "Ак Барс" расторг контракт с вратарем Эмилем Гариповым

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" и российский голкипер Эмиль Гарипов расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

"Безусловно, для нас непросто расставаться с собственным воспитанником, который столько лет добросовестно трудился в родном клубе и вместе с командой завоевал третий для "Ак Барса" Кубок Гагарина, - заявил генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов. - Однако в сложившейся ситуации мы пришли к наилучшему для всех сторон решению - клуб и игрок расстаются без претензий друг к другу, что тоже немаловажно. Эмилю нужно играть, он давно не выходил на лед, а мы, к сожалению, не можем предоставить такую возможность. Сейчас в команде есть игроки, которые находятся в оптимальной форме и показывают уверенный хоккей, мы хотим, чтобы у Гарипова была возможность снова выступать на высшем уровне, и потому пришли к решению расторгнуть контракт".

"Я с благодарностью отношусь к родному клубу, воспитавшему меня как хоккеиста, - сказал 28-летний Гарипов. - Не представлял, что когда-нибудь придется играть с другой эмблемой на груди, но иногда так складывается жизнь спортсменов. Хочу сказать спасибо всем, кто был рядом со мной все эти годы, кто помогал на протяжении незабываемых девяти сезонов - болельщиков, персонал клуба, партнеров по команде, тренеров и руководство. Я покидаю Казань с хорошим отношением к клубу, даст бог, однажды я снова поработаю в "Ак Барсе".

В КХЛ Гарипов бессменно выступал за команду из Казани с сезона-2011/12, в 2018 году он стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в составе "Ак Барса" Гарипов провел 252 матча, в которых одержал 141 победу (21 матч вратарь завершил без пропущенных шайб), с коэффициентом надежности 1,89 и 93,3% отраженных бросков.