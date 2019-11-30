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Женский ЧМ по гандболу

Российские гандболистки победили сборную Китая в первом матче ЧМ

Встреча завершилась со счетом 26:11, чемпионат мира проходит в Японии

ТАСС, 30 ноября. Женская сборная России по гандболу победила команду Китая со счетом 26:11 в матче первого тура предварительного этапа чемпионата мира. Матчи группы D, в которой выступают россиянки, проходят в японском Кумамото.

В турнирной таблице группы D россиянки с двумя очками занимают первое место, на втором месте находится команда Японии (2), обыгравшая со счетом 24:20 в первом туре сборную Аргентины (0), китаянки замыкают таблицу (0). Заключительный матч первого тура в группе D между командами Швеции и Демократической Республики Конго состоится позднее в субботу.

В следующем туре сборная России сыграет 2 декабря со сборной Аргентины, начало матча - 09:00 мск.

В турнире принимают участие 24 сборные, которые на предварительном этапе разделены на четыре группы. Три лучших коллектива из каждой группы выйдут в следующий этап, где они будут разделены на две группы, в которых каждая из сборных сыграет еще по три матча с новыми соперниками. Дальше по две команды пройдут в полуфинал, где состоится розыгрыш призовых мест, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры - 2020 в Токио.

Чемпионат мира завершится 15 декабря.

Теги
Женский ЧМ по гандболу
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