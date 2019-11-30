Журова: власти должны работать с клубами болельщиков для недопущения агрессии на аренах

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Спортивные власти должны активно взаимодействовать с клубами болельщиков, чтобы не допустить проявления агрессии на стадионах. Такое мнение ТАСС высказала депутат Государственной думы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

В среду Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал "Спартак" на 100 тыс. рублей за нецензурные скандирования болельщиков в адрес форварда "Зенита" и капитана сборной России Артема Дзюбы на матче 17-го тура чемпионата России против "Урала" (0:0).

"Несомненно, нужно работать с клубами болельщиков и проговаривать с ними недопустимость выражения агрессии на стадионах. В каждом из них есть руководители, которые могут вразумить своих товарищей, - сказала Журова. - Безусловно, нужно пресекать организованный мат на стадионах. Во-первых, у нас есть закон, запрещающий публичное использование нецензурной лексики в местах массового скопления людей, и нужно штрафовать за его нарушение".

"Допустим, группа "Ленинград" всегда оплачивала штрафы за мат в своих песнях, причем делала она это еще накануне концертов", - добавила она.

Болельщикам нужно сдерживать свои эмоции, потому что на футбол ходят семьи с детьми, отметила Журова. "Одно дело, когда человек демонстрирует свою собственную реакцию, например, на незабитый и пропущенный гол, и совсем другое, когда оскорбления скандируют массово, на мой взгляд, это неприемлемо. Помимо того, что это слышат болельщики на стадионе, это слышит вся страна, которая смотрит трансляцию, это уже совершенно другой уровень. Будет странно, если мы начнем "запикивать" слова во время матчей, которые идут в прямом эфире", - отметила она.

Агрессивное поведение футболистов и болельщиков может стать плохим примером для подражания, подчеркнула олимпийская чемпионка. "Допустим, человек впервые пришел с ребенком на футбол и хочет познакомить его с этим красивейшим видом спорта. Какой бы интересной ни была игра, мальчик или девочка обязательно по-своему воспримет происходящее на стадионе и подумает, что мат - это норма", - подчеркнула она.