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Зимние олимпийские виды спорта

Российский лыжник Большунов стал пятым в гонке на 15 км классическим стилем на этапе КМ

Победу одержал финн Ийво Нисканен

ТАСС, 30 ноября. Россиянин Александр Большунов занял пятое место в гонке на 15 км классическим стилем с раздельного старта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в финской Руке.

Победу одержал финн Ийво Нисканен, который преодолел дистанцию за 35 минут 17 секунд. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо (+13,0), третьим - его соотечественник Эмиль Иверсен (+14,9). Большунов отстал от победителя на 43,8 секунды.

Россиянин Андрей Ларьков стал шестым (+45,4), Сергей Устюгов - девятым (+57,2), Иван Якимушкин - 11-м (+1.06,2), Илья Порошкин - 20-м (+1.29,2), Артем Мальцев - 23-м (+1.42,4), Андрей Мельниченко - 24-м (+1.47,0), Илья Семиков - 44-м (+2.28,2), Глеб Ретивых - 53-м (+2.50,2).

Ранее в гонке на 10 км классическим стилем с раздельного старта среди женщин победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, занявшая третье место.

Этап Кубка мира в Руке завершится в воскресенье гонками преследования (15 км у мужчин и 10 км у женщин).

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Зимние олимпийские виды спорта
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