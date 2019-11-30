Бородавко: лыжная гонка на 10 км на этапе КМ была тяжелой для Непряевой

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке получилась достаточно тяжелой для российской лыжницы Натальи Непряевой. Такое мнение ТАСС в субботу высказал тренер спортсменки Юрий Бородавко.

Непряева заняла третье место, победу одержала норвежка Тереза Йохауг, которая преодолела дистанцию за 26 минут 47,5 секунд. Второй стала финка Криста Пярмякоски (+30,1), Непряева уступила победительнице 44,4 секунды.

"Для Натальи эта гонка была достаточно тяжелой, она начала с девятого места, постепенно продвигалась выше. Приятно, что она смогла очень хорошо отработать финиш, что позволило ей занять третье место, - отметил Бородавко. - Мы видим, что она еще может добавлять. Надеемся на будущее, что она еще порадует нас призовыми местами".

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам завершится в воскресенье гонкой преследования (15 км у мужчин и 10 км у женщин).