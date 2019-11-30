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Женский ЧМ по гандболу

Шведские гандболистки победили команду ДР Конго в матче первого тура чемпионата мира

Встреча завершилась со счетом 26:16

ТАСС, 30 ноября. Женская сборная Швеции по гандболу со счетом 26:16 победила команду Демократической Республики Конго в матче первого тура предварительного этапа чемпионата мира, который проходит в Японии.

Команды Швеции и ДР Конго являются соперниками сборной России по группе D. Ранее в субботу россиянки обыграли сборную Китая (26:11), а японки одержали верх над сборной Аргентины (24:20). После первого тура сборная России лидирует с 2 очками в активе, сборная Швеции занимает второе место (2), третье - команда Японии (2), четвертое - команда Аргентины, пятое - сборная ДР Конго, замыкают таблицу китаянки.

Во втором туре россиянки сыграют со сборной Аргентины, шведки встретятся с командой Китая, сборная ДР Конго сыграет с японками. Матчи пройдут 2 декабря.

В группе А команда Сербии победила сборную Анголы (32:25), словенки победили сборную Нидерландов (32:26), норвежки выиграли у кубинок (47:16). В группе В немки обыграли команду Бразилии (30:24), команда Южной Кореи победила француженок (29:27), датчанки выиграли у сборной Австралии (37:12). Команда Казахстана уступила сборной Венгрии (15:39) в группе С, испанки победили румынок (31:16), команда Черногории обыграла сборную Сенегала (29:25).

В турнире принимают участие 24 сборные, которые на предварительном этапе разделены на четыре группы. Три лучших коллектива из каждой группы выйдут в следующий этап, где они будут разделены на две группы, в которых каждая из сборных сыграет еще по три матча с новыми соперниками. Затем по две команды из каждой группы пройдут в полуфинал, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры - 2020 в Токио. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Чемпионат мира завершится 15 декабря.

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Женский ЧМ по гандболу
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