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Футбол в России

Здоровье дороже футбола. Матч "Сочи" - "Оренбург" перенесен на 2020 год

Десять игроков сочинской команды заболели ангиной
Футболисты "Сочи" Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Футболисты "Сочи"
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) перенесла матч 18-го тура между "Сочи" и "Оренбургом" на 2020 год. Это решение было связано с тем, что десять футболистов сочинской команды заболели ангиной после возвращения из Уфы.

Этот случай стал первым в истории элитного дивизиона чемпионатов России, однако российский футбол ранее уже был свидетелем подобных переносов. В сезоне-2016/17 Футбольной национальной лиги (ФНЛ) состоялся перенос по причине болезни футболистов матча между саратовским "Соколом" и подмосковными "Химками", когда более 10 игроков "Сокола" в течение двух дней заразились ОРВИ. Мировой футбол также переживал похожие инциденты, в октябре 2009 года была перенесена встреча чемпионата Франции между "Марселем" и ПСЖ из-за того, что несколько игроков парижского клуба заболели свиным гриппом. Последний случай переноса игры по причине болезни игроков в мировом футболе случился 17 сентября, когда испанская "Фуэнлабрада" попросила перенести встречу второго по силе испанского дивизиона против клуба "Сарагоса", причиной стал вспышка в команде ротавируса.

После ничейного результата в гостевой встрече 17-го тура с "Уфой" (1:1) клуб из Сочи должен был начать подготовку к заключительным матчам календарного года и провести ряд тренировок. Однако на первые тренировки вышло меньше половины полевых игроков, а за два дня до матча с "Оренбургом", который был назначен на воскресенье, тренировочный процесс вовсе пришлось отменить. "По заключению клубных докторов, команду подкосил вирус инфекционной ангины", - заявили в пресс-службе "Сочи", добавив, что в лазарете команды оказалось десять полевых футболистов.

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"У четырех - пяти человек была температура. Они вместе находились, поэтому и столько заболело, по-другому не может быть", - сообщил в разговоре с ТАСС генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

Сразу встал вопрос о переносе матча, президент "Оренбурга" Владимир Кияев в беседе с ТАСС выразил готовность пойти навстречу "Сочи", согласившись на то, чтобы провести очную встречу весной. "Я переговорил с главным тренером, мы обсудили ситуацию. Раз у них ослабленный состав, то нет смысла сейчас играть", - заявил функционер. Председатель комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза Александр Мирзоян назвал готовность Кияева согласиться на перенос игры профессиональной солидарностью.

Все структуры сработали моментально

В итоге, согласовав решение с руководствами клубов, РПЛ приняла логичное решение о переносе матча на 2020 год, точная дата будет определена позднее. Здоровье футболистов ценится куда выше, чем спортивное соперничество и набранные очки. "Форс-мажор есть форс-мажор, надо отнестись к этому с пониманием, любая команда, в том числе и наша, может оказаться в подобной ситуации, надо иметь партнерские, уважительные отношения", - отметил Кияев.

Исполняющий обязанности главного тренера "Сочи" Роман Березовский в разговоре с ТАСС поблагодарил "Оренбург" и РПЛ за солидарное решение по отношению к клубу из Сочи. "Мы проявляем заботу к людям, к их здоровью. Если бы игра состоялась, то вынужденно на несколько позиций нам пришлось бы выставлять на поле заболевших футболистов, они бы совершили подвиг, но игра не проходила бы в равной спортивной борьбе. А тут все структуры сработали моментально, хорошо, что "Оренбург" не успел прилететь сюда [в Сочи]", - заявил наставник сочинцев.

Также Березовский заявил, что, несмотря на дебютное проявление подобной ситуации в высшем дивизионе чемпионатов России, в его карьере были ситуации и похуже. "Мы прилетали в другой город, а игра отменялась, например, я как игрок с командой прилетел в Пермь, матч был в два часа дня, мы с утра сидели в гостинице и ждали окончательного решения, потому что на стадионе было навалено много снега, его не успевали убрать, в итоге матч отменили", - поделился специалист с ТАСС.

Игроки вернутся в строй через две недели

Рубашко заявил, что надеется на восстановление футболистов к матчу 19-го тура РПЛ против казанского "Рубина", который пройдет 8 декабря в Сочи. Однако вероятность этого очень мала.

ТАСС удалось поговорить с бывшим врачом сборной России Юрием Васильковым, который дал прогноз на сроки полноценного восстановления футболистов. "Дней за 7-8 они справятся, потом можно давать нагрузку. Чтобы команда пришла к оптимальному состоянию, потребуется около двух недель", - заявил медицинский специалист.

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Васильков пояснил в беседе с ТАСС, почему проведение матча в воскресенье, учитывая все факты, было бы невозможным. "Болезни и футбол никак не могут стоять вместе, игрок должен быть готов к переносу тяжелой физической работы, потому что футбол - очень энергозатратный вид спорта. Мы, врачи, не имеем права выпускать больных футболистов на поле, на то мы и находимся в команде, чтобы быть на страже здоровья игроков", - подчеркнул Васильков, отметив, что с его подачи клуб обратился в РПЛ с просьбой о переносе игры.

Бывший врач сборной России добавил, что ситуация усугубляется тем, что "Сочи" ограничен календарем. "В моей карьере однажды восемь футболистов слегли с простудой, это было в начале 80-х. Играл "Локомотив" под дождем, все промокли до нитки, но мы были на сборах, у нас не было календаря, подготовка длилась около трех месяцев, так что у нас было много времени, а тут "Оренбургу" придется нелегко из-за календарных рамок", - поделился Васильков.

"Оренбург" занимает 10-е место в чемпионате России, в 17 матчах набрав 19 очков. "Сочи" идет на последнем месте с 14 очками.

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