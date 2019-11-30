Иванюк: на атлетов РФ оказывают слишком большое давление в связи с ситуацией с WADA

Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту россиянин Илья Иванюк считает, что на российских спортсменов оказывают слишком большое давление в связи с возможными санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Комментарий Иванюка приводит агентство Reuters .

"Когда все эти плохие новости начали появляться, я был обеспокоен и не спал несколько ночей. Нет дыма без огня, но мне кажется, что мы попали под слишком большое давление. Почему на нас делается такой акцент? Нам не прощают ни одной ошибки, сам я не могу повлиять на ситуацию и все, что могу сделать сейчас, это тренироваться и продолжать готовиться к неожиданностям", - сказал Иванюк.

Иванюк также прокомментировал заявление главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, который призвал отстранить Россию от Олимпиады-2020. "Они должны заботиться о себе и наблюдать за своими спортсменами", - сказал 26-летний россиянин, отметив при этом американского спринтера двукратного чемпиона мира Кристиана Коулмана, который за месяц до старта мирового первенства 2019 года в Дохе подозревался в нарушении антидопинговых правил по причине пропуска трех допинг-тестов. Американцу удалось доказать, что три нарушения пришлись на 14 месяцев, а не на 12, он избежал санкций со стороны USADA и независимого дисциплинарного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.