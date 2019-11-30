{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Иванюк: на атлетов РФ оказывают слишком большое давление в связи с ситуацией с WADA

По словам спортсмена, все, что он может сделать сейчас, это тренироваться и продолжать готовиться к неожиданностям
Илья Иванюк Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Илья Иванюк
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту россиянин Илья Иванюк считает, что на российских спортсменов оказывают слишком большое давление в связи с возможными санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Комментарий Иванюка приводит агентство Reuters.

Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.

На эту тему
Олимпийский оптимизм. ОКР отправляет спортсменов на Игры в Токио под флагом России

"Когда все эти плохие новости начали появляться, я был обеспокоен и не спал несколько ночей. Нет дыма без огня, но мне кажется, что мы попали под слишком большое давление. Почему на нас делается такой акцент? Нам не прощают ни одной ошибки, сам я не могу повлиять на ситуацию и все, что могу сделать сейчас, это тренироваться и продолжать готовиться к неожиданностям", - сказал Иванюк.

Иванюк также прокомментировал заявление главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, который призвал отстранить Россию от Олимпиады-2020. "Они должны заботиться о себе и наблюдать за своими спортсменами", - сказал 26-летний россиянин, отметив при этом американского спринтера двукратного чемпиона мира Кристиана Коулмана, который за месяц до старта мирового первенства 2019 года в Дохе подозревался в нарушении антидопинговых правил по причине пропуска трех допинг-тестов. Американцу удалось доказать, что три нарушения пришлись на 14 месяцев, а не на 12, он избежал санкций со стороны USADA и независимого дисциплинарного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Футбол в Нидерландах
"Витесс" объявил об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера
Ассистенты тренера Олег Яровинский, Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий также покинули голландский клуб
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС