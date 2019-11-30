Российский шахматист Грищук поднялся на пятое место в рейтинге FIDE

ТАСС, 30 ноября. Россиянин Александр Грищук поднялся с 11-го на пятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте федерации в субботу.

На счету Грищука 2777 очков. Россиянин Ян Непомнящий опустился с седьмой на девятую строчку (2767), Сергей Карякин поднялся с 19-й на 17-ю строчку (2754), Владимир Крамник, в январе завершивший карьеру, опустился с 16-го на 18-е место (2753), Никита Витюгов - с 14-го на 19-е (2747).

Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2872), на втором месте располагается американец Фабиано Каруана (2822), третью строчку занимает китаец Дин Лижэнь (2801). Также в десятку лучших входят француз Максим Вашье-Лаграв (4-е место, 2780), армянин Левон Аронян (6, 2775), азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (7, 2772), голландец Аниш Гири (8, 2769), азербайджанец Теймур Раджабов (10, 2765).

Россиянин Владислав Артемьев занимает 23-е место (2731), Дмитрий Андрейкин - 26-е (2724), Петр Свидлер - 28-е (2723), Евгений Томашевский - 34-е (2705), Кирилл Алексеенко - 37-е (2704), Максим Матлаков - 39-е (2699), Дмитрий Яковенко - 40-е (2698).