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Бокс

Олимпийский чемпион по боксу Чахкиев вызвал на бой Александра Емельяненко

Ранее Емельяненко в первом раунде нокаутировал тяжелоатлета Михаила Кокляева в поединке по правилам бокса
Рахим Чахкиев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Рахим Чахкиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 30 ноября. Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев вызвал на бой бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

В ночь на субботу Емельяненко в первом раунде нокаутировал тяжелоатлета Михаила Кокляева в поединке по правилам бокса. После боя 38-летний Емельяненко заявил, что готов боксировать с любым желающим.

"Если ты отвечаешь за свои слова и готов подраться с кем угодно, я, олимпийский чемпион по боксу, вызываю тебя на бой. Хочу показать тебе, что такое его величество бокс", - приводит пресс-служба слова 36-летнего Чахкиева.

В Федерации бокса России отметили, что готовы организовать данный поединок.

Чахкиев завершил карьеру в 2017 году, в его активе 26 побед и три поражения. Он является олимпийским чемпионом 2008 года.

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