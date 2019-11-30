Олимпийский чемпион по боксу Чахкиев вызвал на бой Александра Емельяненко

ТАСС, 30 ноября. Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев вызвал на бой бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

В ночь на субботу Емельяненко в первом раунде нокаутировал тяжелоатлета Михаила Кокляева в поединке по правилам бокса. После боя 38-летний Емельяненко заявил, что готов боксировать с любым желающим.

"Если ты отвечаешь за свои слова и готов подраться с кем угодно, я, олимпийский чемпион по боксу, вызываю тебя на бой. Хочу показать тебе, что такое его величество бокс", - приводит пресс-служба слова 36-летнего Чахкиева.

В Федерации бокса России отметили, что готовы организовать данный поединок.

Чахкиев завершил карьеру в 2017 году, в его активе 26 побед и три поражения. Он является олимпийским чемпионом 2008 года.