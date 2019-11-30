Головин признан лучшим футболистом "Монако" в ноябре

ТАСС, 30 ноября. Российский полузащитник Александр Головин признан лучшим игроком "Монако", выступающего в чемпионате Франции по футболу, по итогам ноября. Об этом сообщает пресс-служба "Монако".
Лучший игрок определялся с помощью голосования болельщиков. Головин набрал 68,5% голосов и опередил Бенжамена Леконта (12%) и Виссама Бен-Йеддера (8%).
All hail Aleksandr #Golovin ! Our #MVP for November as voted for by you, the fans .— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) November 30, 2019
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В ноябре Головин провел за "Монако" три матча в чемпионате Франции, забив один гол. Всего на его счету три гола и две голевые передачи в 13 матчах текущего сезона.
"Монако" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 18 очков в 14 матчах. В следующем матче "Монако" 1 декабря на домашнем поле сыграет с лидером первенства страны - "Пари Сен-Жермен".