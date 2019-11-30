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Летние олимпийские виды спорта

"Чеховские медведи" обыграли "Шаффхаузен" в последнем матче группового этапа ЛЧ

Встреча завершилась со счетом 29:27

ТАСС, 30 ноября. Российский гандбольный клуб "Чеховские медведи" одержал победу над швейцарским "Шаффхаузеном" со счетом 29:27 в домашнем матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Чеховские медведи" набрали восемь очков и заняли итоговое пятое место в группе D, эта победа стала для команды четвертой при шести поражениях. В следующий раунд турнира выходят две лучшие команды из группы. "Чеховские медведи" потеряли шансы на выход в плей-офф по итогам предыдущего тура группового этапа.

Высшим достижением "Чеховских медведей" в Лиге чемпионов является четвертое место в сезоне-2009/10.

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Летние олимпийские виды спорта
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