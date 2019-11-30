ФК "Сочи" вернет болельщикам деньги за билеты на матч с "Оренбургом"

ТАСС, 30 ноября. Футбольный клуб "Сочи" вернет болельщикам деньги за билеты на домашний матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", который был перенесен. Об этом сообщает пресс-служба "Сочи".

В пятницу стало известно, что десять футболистов сочинской команды заболели ангиной после возвращения из Уфы, из-за чего была отменена тренировка в рамках подготовки к игре с "Оренбургом". В субботу РПЛ сообщила, что матч команд перенесен на 2020 год, точная дата будет определена позднее. Встреча должна была пройти в воскресенье в Сочи.

"Если вы покупали электронный билет, сумма платежа будет автоматически возвращена на счет, с которого вы совершали покупку", - говорится в сообщении.

Тем болельщикам, кто приобретал билеты в кассах стадиона, для оформления возврата потребуется проследовать в специализированные точки продаж.

"Оренбург" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионате России, в 17 матчах набрав 19 очков. "Сочи" идет на последнем месте с 14 очками. В 19-м туре "Сочи" примет казанский "Рубин" 8 декабря, "Оренбург" на выезде сыграет с "Тамбовом" 7 декабря.