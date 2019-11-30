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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Мамиашвили: ситуация с WADA и допуском к Олимпиаде только укрепит борцов сборной России

По словам главы Федерации спортивной борьбы России, вся эта ситуация объединит спортсменов
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Возможные санкции в отношении российского спорта со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) сделают только сильнее сборную России по спортивной борьбе. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в рамках Кубка "Алроса", проходящего в Москве.

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Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.

"Господь не дает человеку испытаний сильнее, чем он может вынести. Поэтому думаю, что эти сложности нас и наших спортсменов только укрепят, - считает Мамиашвили. - Конечно, те, кто не глубоко погружен в ситуацию, могут трактовать ее по-разному, но чувства у всех примерно одинаковы: каждый из нас - часть своей страны".

"Чтобы почувствовать то, что испытывают сегодня наши спортсмены, попробуйте понять человека, посвятившего всю свою жизнь тому или иному виду спорта в свете главного события его жизни - Олимпийских игр, уникального по эмоциональности действа, - сказал президент федерации борьбы. - И какое отношение спортсмен, которому хотят запретить поднять свой флаг над головой после победы, имеет к тем, кто все это устроил? Наши спортсмены не имеют к этому отношения, и вся эта ситуация всех нас только объединит".

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год.

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РоссияВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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