"Ростов" и "Урал" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноября. /ТАСС/. "Ростов" сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 0:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу. На встрече, которая прошла в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов-Арена", присутствовало 11 309 зрителей.
Игроки "Ростова" вышли на матч в футболках в поддержку полузащитника команды Данила Глебова, который получил травму (перелом пятой плюсневой кости) в матче предыдущего тура против московского "Динамо" (1:2), а на этой неделе перенес операцию.
"Ростов" не может победить в чемпионате России на протяжении четырех матчей (две ничьи, два поражения). "Урал" в третий раз подряд заканчивает вничью матч Российской премьер-лиги, безвыигрышная серия команды составляет пять встреч (четыре ничьи, одно поражение).
В турнирной таблице "Ростов" занимает пятое место, набрав 31 очко в 18 матчах, "Урал" с 21 очком идет девятым.
В следующем туре "Ростов" в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Урал" на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов". Обе встречи пройдут 8 декабря.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|33-9
|39
|2
|Локомотив
|17
|10
|4
|3
|27-18
|34
|3
|ЦСКА
|17
|10
|3
|4
|25-16
|33
|4
|Краснодар
|17
|9
|6
|2
|32-19
|33
|5
|Ростов
|18
|9
|4
|5
|30-27
|31
|6
|Уфа
|18
|5
|7
|6
|15-17
|22
|7
|Спартак
|17
|6
|4
|7
|18-16
|22
|8
|Динамо
|17
|5
|6
|6
|14-17
|21
|9
|Урал
|18
|5
|6
|7
|21-29
|21
|10
|Арсенал
|17
|5
|4
|8
|18-23
|19
|11
|Оренбург
|17
|5
|4
|8
|21-24
|19
|12
|Крылья Советов
|18
|5
|3
|10
|18-22
|18
|13
|Ахмат
|17
|4
|6
|7
|12-22
|18
|14
|Рубин
|17
|4
|5
|8
|9-19
|17
|15
|Тамбов
|17
|5
|2
|10
|20-26
|17
|16
|Сочи
|17
|3
|5
|9
|15-24
|14