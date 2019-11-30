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Футбол в России

"Ростов" и "Урал" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноября. /ТАСС/. "Ростов" сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 0:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу. На встрече, которая прошла в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов-Арена", присутствовало 11 309 зрителей.

Игроки "Ростова" вышли на матч в футболках в поддержку полузащитника команды Данила Глебова, который получил травму (перелом пятой плюсневой кости) в матче предыдущего тура против московского "Динамо" (1:2), а на этой неделе перенес операцию.

"Ростов" не может победить в чемпионате России на протяжении четырех матчей (две ничьи, два поражения). "Урал" в третий раз подряд заканчивает вничью матч Российской премьер-лиги, безвыигрышная серия команды составляет пять встреч (четыре ничьи, одно поражение).

В турнирной таблице "Ростов" занимает пятое место, набрав 31 очко в 18 матчах, "Урал" с 21 очком идет девятым.

В следующем туре "Ростов" в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Урал" на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов". Обе встречи пройдут 8 декабря.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17123233-939
2Локомотив17104327-1834
3ЦСКА17103425-1633
4Краснодар1796232-1933
5Ростов1894530-2731
6Уфа1857615-1722
7Спартак1764718-1622
8Динамо1756614-1721
9Урал1856721-2921
10Арсенал1754818-2319
11Оренбург1754821-2419
12Крылья Советов18531018-2218
13Ахмат1746712-2218
14Рубин174589-1917
15Тамбов17521020-2617
16Сочи1735915-2414
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