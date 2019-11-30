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Кубок мира по биатлону

Касперович: биатлонист Логинов великолепно отработал в эстафете на этапе КМ в Швеции

Российские спортсмены заняли в смешанной эстафете четвертое место

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов великолепно выступил в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Такое мнение ТАСС в субботу высказал личный тренер спортсмена Александр Касперович.

Сборная России в составе Екатерины Юрловой-Перхт, Светланы Мироновой, Дмитрия Малышко и Логинова заняла четвертое место в смешанной эстафете. Первой стала команда Италии, второе место заняла сборная Норвегии, третьими финишировали шведы. Логинов принял эстафету седьмым.

"Саша Логинов мне сегодня понравился, молодец. Хотя, по сути, это первая такая скоростная работа, но сработал он великолепно. Вопросов к нему нет абсолютно, думаю, завтра он будет в хорошем состоянии, - отметил Касперович. - Не ожидал от Кати, что она сегодня не справится со стрельбой на стойке (Юрлова-Перхт отправилась на штрафной круг - прим. ТАСС), это достаточно опытный спортсмен, она сама и тренеры должны сделать выводы".

Этап в Швеции продолжится в воскресенье, в этот день состоятся мужская и женская спринтерские гонки.

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Кубок мира по биатлону
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