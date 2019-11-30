Касперович: биатлонистке Ворониной не хватило опыта в сингл-миксте на этапе Кубка мира

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российской биатлонистке Тамаре Ворониной на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде не хватило опыта. Такое мнение ТАСС в субботу высказал бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович.

Сборная России в составе Ворониной и Матвея Елисеева заняла 12-е место в сингл-миксте. Дебютантка Кубка мира 24-летняя Воронина пробежала четыре штрафных круга на первом этапе, россияне отстали от победителей на 2 минуты 11,4 секунды.

"В одиночной смешанной эстафете Тамаре Ворониной сегодня не хватило опыта. Первый старт, такой ответственный. Она сразу задала себе неправильный темп, бросилась со старта, захлебнулась и не справилась со стрельбой, тем более была такая ветреная ситуация. В Эстерсунде нужно уметь работать, у спортсмена должен быть определенный класс", - отметил Касперович.

Этап в Швеции продолжится в воскресенье, в этот день состоятся мужская и женская спринтерские гонки.