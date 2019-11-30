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Евро-2020

Власти Петербурга завили о готовности города к Евро-2020

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов встретился с президентом УЕФА Александером Чеферином в Бухаресте
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов Данила Шостак/ТАСС
Описание
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов
© Данила Шостак/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербург готов к проведению матчей чемпионата Европы по футболу, все организационные моменты уже решены. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации губернатора города по итогам встречи вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином в Бухаресте.

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"Владимир Кириллов рассказал главе УЕФА о готовности Санкт-Петербурга к проведению матчей Евро-2020. Он отметил, что все организационные вопросы решены и петербуржцы с нетерпением ждут начала футбольного праздника", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Согласованы две фан-зоны. Главная будет располагаться на Конюшенной площади в центре Петербурга, вторая - на Дворцовой площади - будет задействована частично и на ограниченное время. Предполагается, что на Дворцовой площади с 3 по 12 июля можно будет смотреть трансляции матчей плей-офф.

Также Кириллов анонсировал концерт с участием художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева, приуроченный к началу турнира. Глава УЕФА выразил готовность побывать на этом концерте.

Теги
Кириллов, Владимир ВладимировичРоссияГергиев, Валерий АбисаловичЧеферин, АлександерЕвро-2020
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