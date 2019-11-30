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КХЛ

СКА одержал восьмую победу подряд в чемпионате КХЛ

В субботу петербургский клуб одержал волевую победу над рижским "Динамо", забросив четыре шайбы в третьем периоде
Хоккеисты СКА Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Хоккеисты СКА
© Петр Ковалев/ТАСС

РИГА, 30 ноября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 5:3 обыграл рижское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Риге в присутствии 10073 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Александр Барабанов (34-я минута), Евгений Кетов (43), Антон Бурдасов (46), Наиль Якупов (51) и Антон Белов (59). У рижского "Динамо" отличились Картер Эштон (13), Увис Балинскис (26) и Лаурис Дарзиньш (38). По ходу встречи СКА проигрывал со счетом 0:2 и 1:3, но забросил четыре шайбы в третьем периоде и одержал волевую победу.

Нападающий СКА Андрей Кузьменко, отметившийся результативной передачей, набрал очки в шестом матче подряд, всего в активе 23-летнего форварда 12 (4 шайбы + 8 передач) очков в 21 матче текущего сезона.

СКА одержал восьмую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков в 34 матчах. Рижское "Динамо" идет десятым, имея в активе 27 очков после 34 встреч.

В следующем матче подопечные Алексея Кудашова 2 декабря в гостях сыграют с московским ЦСКА, рижское "Динамо" двумя днями позднее примет череповецкую "Северсталь".

В другом матче игрового дня магнитогорский "Металлург" дома обыграл уфимский "Салават Юлаев" (1:0) благодаря шайбе Николая Кулемина.

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