Сборная Италии сыграет с командой Турции в матче открытия Евро-2020

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Сборная Италии по футболу встретится с командой Турции в матче открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом стало известно в ходе жеребьевки группового этапа турнира, которая проходит в Бухаресте.

Команды сыграют в группе A. Матч состоится в Риме 12 июня, начало - 22:00 мск. Также в группу A, матчи которой пройдут в Риме и Баку, попали сборные Швейцарии и Уэльса.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.