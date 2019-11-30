Колобков: сборная России по футболу должна выходить в плей-офф Евро-2020

В субботу в Бухаресте прошла жеребьевка группового этапа чемпионата Европы. Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу должна выходить в плей-офф чемпионата Европы 2020 года, не взирая на уровень соперников. Об этом ТАСС заявил министр спорта России Павел Колобков.

"На мой взгляд, принципиально эта жеребьевка мало что решила - и то, что последним соперником стала сборная Финляндии, значит лишь то, что эту команду нужно обыгрывать, - сказал Колобков. - Надо отбираться и идти дальше. Тем более, что этот матч, как и встреча с командой Бельгии, пройдет в Санкт-Петербурге".

Сборная России сыграет с командой Бельгии 13 июня в Петербурге, с финнами - 17 июня в Петербурге, с датчанами - 22 июня в Копенгагене.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.