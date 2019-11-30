"Рубин" в компенсированное время ушел от поражения в матче чемпионата России с "Ахматом"

ГРОЗНЫЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

В составе хозяев забитым мячом отметился Денис Глушаков (31-я минута), у гостей отличился Хвича Кварацхелия (90+3).

"Ахмат" не проигрывает в чемпионате России на протяжении пяти матчей (одна победа, четыре ничьи). Безвыигрышная серия "Рубина" составляет шесть встреч (четыре ничьи, два поражения).

В турнирной таблице "Ахмат" занимает 10-е место, набрав 19 очков, "Рубин" с 18 очками идет 14-м. В следующем туре "Ахмат" 7 декабря примет "Уфу", "Рубин" 8 декабря в гостях сыграет с "Сочи".