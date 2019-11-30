"Рубин" в компенсированное время ушел от поражения в матче чемпионата России с "Ахматом"

ГРОЗНЫЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
В составе хозяев забитым мячом отметился Денис Глушаков (31-я минута), у гостей отличился Хвича Кварацхелия (90+3).
"Ахмат" не проигрывает в чемпионате России на протяжении пяти матчей (одна победа, четыре ничьи). Безвыигрышная серия "Рубина" составляет шесть встреч (четыре ничьи, два поражения).
В турнирной таблице "Ахмат" занимает 10-е место, набрав 19 очков, "Рубин" с 18 очками идет 14-м. В следующем туре "Ахмат" 7 декабря примет "Уфу", "Рубин" 8 декабря в гостях сыграет с "Сочи".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|33-9
|39
|2
|Локомотив
|17
|10
|4
|3
|27-18
|34
|3
|ЦСКА
|17
|10
|3
|4
|25-16
|33
|4
|Краснодар
|17
|9
|6
|2
|32-19
|33
|5
|Ростов
|18
|9
|4
|5
|30-27
|31
|6
|Уфа
|18
|5
|7
|6
|15-17
|22
|7
|Спартак
|17
|6
|4
|7
|18-16
|22
|8
|Динамо
|17
|5
|6
|6
|14-17
|21
|9
|Урал
|18
|5
|6
|7
|21-29
|21
|10
|Ахмат
|18
|4
|7
|7
|13-23
|19
|11
|Арсенал
|17
|5
|4
|8
|18-23
|19
|12
|Оренбург
|17
|5
|4
|8
|21-24
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|5
|3
|10
|18-22
|18
|14
|Рубин
|18
|4
|6
|8
|10-20
|18
|15
|Тамбов
|17
|5
|2
|10
|20-26
|17
|16
|Сочи
|17
|3
|5
|9
|15-24
|14