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Футбол в России

"Рубин" в компенсированное время ушел от поражения в матче чемпионата России с "Ахматом"

Встреча завершилась со счетом 1:1
Описание
© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

В составе хозяев забитым мячом отметился Денис Глушаков (31-я минута), у гостей отличился Хвича Кварацхелия (90+3).

"Ахмат" не проигрывает в чемпионате России на протяжении пяти матчей (одна победа, четыре ничьи). Безвыигрышная серия "Рубина" составляет шесть встреч (четыре ничьи, два поражения).

В турнирной таблице "Ахмат" занимает 10-е место, набрав 19 очков, "Рубин" с 18 очками идет 14-м. В следующем туре "Ахмат" 7 декабря примет "Уфу", "Рубин" 8 декабря в гостях сыграет с "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17123233-939
2Локомотив17104327-1834
3ЦСКА17103425-1633
4Краснодар1796232-1933
5Ростов1894530-2731
6Уфа1857615-1722
7Спартак1764718-1622
8Динамо1756614-1721
9Урал1856721-2921
10Ахмат1847713-2319
11Арсенал1754818-2319
12Оренбург1754821-2419
13Крылья Советов18531018-2218
14Рубин1846810-2018
15Тамбов17521020-2617
16Сочи1735915-2414
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