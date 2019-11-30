{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Дюков: РФС в ближайшее время достигнет договоренности о продлении контракта с Черчесовым

Нынешнее соглашение тренера истекает летом 2020 года
Президент РФС Александр Дюков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент РФС Александр Дюков
© Михаил Метцель/ТАСС

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) в ближайшее время достигнет договоренности о продлении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом президент РФС Александр Дюков заявил журналистам после жеребьевки чемпионата Европы 2020 года, которая состоялась в Бухаресте.

На эту тему
Сборная Финляндии стала третьим соперником сборной России по группе Евро-2020

15 ноября Дюков сообщил, что Черчесов получил предложение РФС о новом контракте и обдумывает предложение.

"Думаю, в ближайшее время мы достигнем договоренности", - сказал Дюков.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. В 2018 году команда под его руководством дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, а осенью нынешнего года вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. Нынешний контракт Черчесова истекает летом 2020 года.

Теги
РоссияЧерчесов, Станислав СаламовичЕвро-2020Дюков, Александр Валерьевич
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Спрос на билеты на игры сборной России в Петербурге на Евро-2020 превышает количество мест
Россияне сыграют в Петербурге с командами Бельгии (13 июня) и Финляндии (22 июня)
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС