Дюков: РФС в ближайшее время достигнет договоренности о продлении контракта с Черчесовым

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) в ближайшее время достигнет договоренности о продлении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом президент РФС Александр Дюков заявил журналистам после жеребьевки чемпионата Европы 2020 года, которая состоялась в Бухаресте.

15 ноября Дюков сообщил, что Черчесов получил предложение РФС о новом контракте и обдумывает предложение.

"Думаю, в ближайшее время мы достигнем договоренности", - сказал Дюков.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. В 2018 году команда под его руководством дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, а осенью нынешнего года вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. Нынешний контракт Черчесова истекает летом 2020 года.