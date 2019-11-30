Мамиашвили доволен интересом московской публики к Кубку "Алроса" по борьбе

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили доволен, что московская публика проявила интерес к Кубку "Алроса" по спортивной борьбе, прошедшему 29-30 ноября в Москве. Об этом Мамиашвили рассказал ТАСС по окончании турнира, прошедшего во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Соревнования прошли в новом формате - в первый день состоялись личные встречи спортсменов, во второй - командный турнир с участием сильнейших борцов мира. Каждый поединок в рамках матчевой встречи стал финалом личных соревнований.

"Очень хотелось в конце календарного года собрать в Москве лучших из лучших и порадовать московскую публику, здесь что ни имя, то знаковая фигура в современной борьбе, - рассказал Мамиашвили. - По реакции зала было видно, насколько живой интерес болельщиков вызвал новый формат. Думаю, мы его еще обсудим с руководством Объединенного мира борьбы, закрепим за этим турниром четкие сроки".

Мамиашвили подчеркнул великолепие нового дворца гимнастики, который открылся в нынешнем году: "Дворец Ирины Александровны - это настоящее чудо, здесь все сделано с любовью, он соизмерим со статусом его хозяйки. Тут очень красиво, и этой красоте надо соответствовать. Ирина Александровна всегда прекрасно относилась и относится к спортивной борьбе и к тому, что делают наш ребята".

Впервые турнир прошел в 1994 году, когда состоялся матч сборных России и остального мира по греко-римской борьбе, затем турнир прошел в 2003 году в формате абсолютного чемпионата мира по вольной борьбе, посвященного памяти Ивана Ярыгина. В 2007 году состоялось противостояние сборной России по вольной борьбе и сборных континентов на открытом Кубке ЦСКА, с 2011 по 2017 год Москва принимала командный Кубок европейских наций по вольной и греко-римской борьбе. В 2018 году ведущие сборные мира боролись за командный Кубок "Алроса".