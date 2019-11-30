{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Мамиашвили доволен интересом московской публики к Кубку "Алроса" по борьбе

Президент Федерации спортивной борьбы России отметил великолепие Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили доволен, что московская публика проявила интерес к Кубку "Алроса" по спортивной борьбе, прошедшему 29-30 ноября в Москве. Об этом Мамиашвили рассказал ТАСС по окончании турнира, прошедшего во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Соревнования прошли в новом формате - в первый день состоялись личные встречи спортсменов, во второй - командный турнир с участием сильнейших борцов мира. Каждый поединок в рамках матчевой встречи стал финалом личных соревнований.

"Очень хотелось в конце календарного года собрать в Москве лучших из лучших и порадовать московскую публику, здесь что ни имя, то знаковая фигура в современной борьбе, - рассказал Мамиашвили. - По реакции зала было видно, насколько живой интерес болельщиков вызвал новый формат. Думаю, мы его еще обсудим с руководством Объединенного мира борьбы, закрепим за этим турниром четкие сроки".

Мамиашвили подчеркнул великолепие нового дворца гимнастики, который открылся в нынешнем году: "Дворец Ирины Александровны - это настоящее чудо, здесь все сделано с любовью, он соизмерим со статусом его хозяйки. Тут очень красиво, и этой красоте надо соответствовать. Ирина Александровна всегда прекрасно относилась и относится к спортивной борьбе и к тому, что делают наш ребята".

Впервые турнир прошел в 1994 году, когда состоялся матч сборных России и остального мира по греко-римской борьбе, затем турнир прошел в 2003 году в формате абсолютного чемпионата мира по вольной борьбе, посвященного памяти Ивана Ярыгина. В 2007 году состоялось противостояние сборной России по вольной борьбе и сборных континентов на открытом Кубке ЦСКА, с 2011 по 2017 год Москва принимала командный Кубок европейских наций по вольной и греко-римской борьбе. В 2018 году ведущие сборные мира боролись за командный Кубок "Алроса".

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Спрос на билеты на игры сборной России в Петербурге на Евро-2020 превышает количество мест
Россияне сыграют в Петербурге с командами Бельгии (13 июня) и Финляндии (22 июня)
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС