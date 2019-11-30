Колобков высоко оценил новый формат Кубка "Алроса" по спортивной борьбе

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Павел Колобков высоко оценил формат и зрелищность Кубка "Алроса" по спортивной борьбе. Об этом он рассказал ТАСС по окончании турнира, прошедшего в Москве во Дворце гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой.

Соревнования прошли в новом формате - в первый день состоялись личные встречи спортсменов, во второй - командный турнир с участием сильнейших борцов мира. Каждый поединок в рамках матчевой встречи стал финалом личных соревнований. Сборная России по вольной и греко-римской борьбе победила сборную мира со счетом 11:1 в матчевой встрече.

"Кубок "Арлоса" порадовал праздничной обстановкой, хорошим залом, количеством зрителей и интересным форматом, - рассказал Колобков. - Под конец года встретились сильнейшие спортсмены России и мира, и по их борьбе можно увидеть, как все они активно готовятся к Олимпиаде - все в отличной форме. Думаю, что Кубок "Алроса" стал для его участников отличной возможностью проверить свои силы за полгода до Олимпийских игр в Токио".

Колобков отметил высокий уровень нового Дворца гимнастики. "Очень хороший зал, настоящий дворец. Он вошел в число трех претендентов на национальную спортивную премию в номинации "Спортивный объект России", - сказал министр спорта.